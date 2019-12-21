Блан может сменить Жардима на посту главного тренера ФК "Монако"

ТАСС, 21 декабря. Французский специалист Лоран Блан может возглавить футбольный клуб "Монако". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Footmercato.

Ранее портал Get French Football News сообщал, что нынешний тренер команды Леонарду Жардим может быть отправлен в отставку, если клуб не сумеет обыграть "Лилль" в домашнем матче 19-го тура французского чемпионата, который пройдет в субботу. Отмечается, что руководство "Монако" уже провело встречу с Бланом.

Последним местом работы Блана был ПСЖ, который он возглавлял с 2013 по 2016 год, также он являлся главным тренером "Бордо" и сборной Франции. С "Бордо" он становился чемпионом Франции сезона-2008/09, также на его счету три победы в национальном первенстве и две - в Кубке Франции с ПСЖ.

Президентом "Монако" является Дмитрий Рыболовлев, вице-президентом и генеральным директором - Олег Петров. В составе клуба выступает российский полузащитник Александр Головин, который перешел в "Монако" летом 2018 года, подписав пятилетний контракт.

Жардим возглавляет "Монако" с января 2019 года, ранее Жардим работал на посту главного тренера клуба с июля 2014 года по октябрь 2018-го. Под руководством португальца "Монако" стал чемпионом Франции в сезоне-2016/17, сам специалист был признан лучшим тренером лиги в сезоне и лучшим тренером Португалии в 2017 году. В том же сезоне команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступила итальянскому "Ювентусу" (0:2, 1:2).

"Монако" располагается на девятом месте в чемпионате Франции, команда провела 17 матчей, в которых набрала 25 очков. В последних трех турах монегаски набрали 7 очков.