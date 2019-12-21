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КХЛ

Стрёмвалль назвал хорошими шансы "Сочи" на выход в плей-офф КХЛ

Лучший бомбардир команды рассказал, что хоккеисты "Сочи" сделают все возможное, чтобы догнать команды первой восьмерки
Мальте Стрёмвалль (слева) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Мальте Стрёмвалль (слева)
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Лучший бомбардир "Сочи" Мальте Стрёмвалль считает, что у его команды хорошие шансы на попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение шведский нападающий высказал ТАСС.

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"Сочи" после 38 игр регулярного чемпионата набрал 37 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, отставая от идущего восьмым нижегородского "Торпедо" на 5 очков.

"Мы отстаем от "Торпедо" на 5 очков. Попасть в плей-офф - наша задача. Мы делам все возможное, чтобы догнать команды первой восьмерки и будем продолжать работать на тренировках и в играх. Я думаю, что у нас хорошие шансы", - отметил Стрёмвалль.

Шведский нападающий проводит первый сезон в КХЛ, в текущем регулярном чемпионате он забросил 16 шайб и отдал 15 голевых передач. "КХЛ, по моему мнению, безоговорочно сильнейшая лига Европы. Здесь очень много сильных игроков, которые обладают очень высоким уровнем индивидуального мастерства. Так что забивать и набирать очки в таком чемпионате дорогого стоит. Я очень рад, что играю в КХЛ, у меня здесь хорошие партнеры", - сказал Стрёмвалль.

Контракт Стрёмвалля с "Сочи" истекает 30 апреля 2020 года. "Мне нравится город Сочи, там хорошая погода и великолепная новая арена, на которой приятно играть. Мне нравится все в клубе. Пока сложно сказать, останусь ли я на следующий сезон, сейчас я полностью концентрируюсь на игре и стараюсь делать максимум для команды", - заключил шведский хоккеист.

В следующем матче регулярного чемпионата "Сочи" 22 декабря на выезде сыграет с московским "Динамо".

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