"Торпедо" прервало пятиматчевую серию поражений в КХЛ

ТАСС, 21 декабря. Нижегородское "Торпедо" на выезде победило пекинский "Куньлунь" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей отличились Джордан Шрёдер (5-я и 51-я минуты), Станислав Бочаров (21), Даниил Ильин (21), Пол Щехура (23), Денис Баранцев (29) и Кирилл Ураков (55). У китайского коллектива шайбы забросили Брэндон Ип (5) и Денис Осипов (11).

Ип стал рекордсменом клуба по количеству проведенных матчам - 140. "Куньлунь" проиграл "Торпедо" все четыре домашних матча в истории.

"Торпедо" прервало пятиматчевую серию поражений и после 40 матчей занимает восьмую строчку таблицы Западной конференции с 44 очками. "Куньлунь" идет шестым на Востоке, набрав в 40 матчах 45 очков.

В следующем матче "Торпедо" сыграет 23 декабря на выезде с владивостокским "Адмиралом", "Куньлунь" в тот же день примет екатеринбургский "Автомобилист".

Минское "Динамо" в другом матче игрового дня потерпело девятое поражение подряд, уступив на выезде "Адмиралу" (1:5).