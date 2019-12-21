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Чемпион мира по боксу Джошуа может провести поединок с Пулевым в апреле

Также он может встретиться с украинцем Александром Уиском

ТАСС, 21 декабря. Британский боксер Энтони Джошуа, вернувший себе титулы чемпиона мира по трем престижным версиям, может провести поединок с болгарином Кубратом Пулевым. Об этом рассказал промоутер британца Эдди Хирн, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Boxing Scene.

Пулев в октябре имел шанс встретиться с Джошуа, но получил травму плеча и отказался от поединка.

"Думаю, его следующий бой пройдет в апреле, и чувствую, что это будет Пулев. Нам нужно провести переговоры с управляющими организациями, мы уже написали в Международную боксерскую федерацию (IBF) и Всемирную боксерскую организацию (WBO). Однако я также представляю [украинца Александра] Усика и должен настаивать на его кандидатуре", - сказал Хирн.

30-летний Джошуа 8 декабря завоевал принадлежавшие американцу Энди Руису титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), WBO и IBF. Соперники провели второй поединок между собой - в первом в июне победу одержал Руис техническим нокаутом в седьмом раунде. Джошуа воспользовался пунктом о реванше в контракте.

В активе Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. 38-летний Пулев одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.

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