Временно отстраненные штангисты не включены в состав сборной России на 2020 год

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Временно отстраненные штангисты не попали в состав сборной России на 2020 год. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

В августе Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила Руслана Албегова, Дмитрия Лапикова, Чингиза Могушкова, Адама Малигова, Магомеда Абуева, Максима Шейко, Надежду Евстюхину, Юлию Коновалову, Давида Беджаняна, Олега Чена, Егора Климонова и Тиму Туриеву по подозрению в нарушении антидопинговых правил на основе данных, полученных из московской лаборатории.

"Исполком ФТАР утвердил списки кандидатов в сборные. Спортсмены, попавшие под подозрение Всемирного антидопингового агентства (WADA), временно исключены, - сообщил Агапитов. - Кроме того, на исполкоме был заслушан доклад дисциплинарного комитета, дело в том, что у нас были случаи грубых нарушений. Были такие спортсмены, кто не заполнял своевременно странички о месте нахождения в системе ADAMS, что является личной ответственностью каждого спортсмена. Исполком поддержал предложения дисциплинарного комитета ФТАР по мерам, исключающим повторения таких нарушений в будущем; тренеры, допустившие таких спортсменов до тренировочных мероприятий, получили строгое предупреждение".

Агапитов также донес до сведения исполкома информацию, полученную от Министерства спорта России и Олимпийского комитета России по ситуации, связанной с решениями WADA в отношении российского спорта.