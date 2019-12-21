Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции

ТАСС, 21 декабря. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на третьем этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси.

Спортсмен показал результат 30 минут 7,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял француз Кентен Фийон-Майе (+22,0; 0), третьим стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+1.00,0; 1).

Все россияне по итогам гонки ухудшили свои позиции относительно стартовых. Лучшим стал Александр Логинов, пришедший к финишу 13-м (+2.08,1; 1), Матвей Елисеев стал 30-м (+3.25,6; 1), Никита Поршнев - 31-м (+3.26,0; 2), Евгений Гараничев - 36-м (+3.53,8; 3), Эдуард Латыпов - 46-м (+4.24,9; 2), Дмитрий Малышко - 51-м (+4.50,8; 5).

В первой гонке преследования этого сезона, которая прошла в австрийском Хохфильцене, победу также одержал Бё, который продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, набрав 314 очков. Вторым идет его брат Тарьей Бё (265), третьим - Фийон-Майе (238), Логинов занимает пятое место (235). В зачете гонок преследования также лидирует Бё (120), второе место делят французы Фийон-Майе и Эмильен Жаклен (86), следом идет Логинов (82).

В воскресенье состоятся женский и мужской масс-старты, которые завершат этап Кубка мира.