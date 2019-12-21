Баскетболист ЦСКА Джеймс признан лучшим игроком 15-го тура в Евролиге

ТАСС, 21 декабря. Американский разыгрывающий российского ЦСКА Майк Джеймс признан самым ценным игроком (MVP) 15-го тура баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В пятницу ЦСКА победил турецкий клуб "Анадолу Эфес" со счетом 81:80 в гостевой встрече регулярного чемпионата. Джеймс стал самым результативным игроком матча, набрав 28 очков. Также на его счету шесть подборов и четыре передачи. Разыгрывающий второй раз подряд был признан лучшим игроком тура и четвертый раз в сезоне.

ЦСКА занимает пятую строчку, в активе команды 10 побед в 15 матчах. В следующем матче ЦСКА 26 декабря примет итальянскую "Олимпию Милан".