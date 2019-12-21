{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

Баскетболист ЦСКА Джеймс признан лучшим игроком 15-го тура в Евролиге

В матче против клуба "Анадолу Эфес" он набрал 28 очков

ТАСС, 21 декабря. Американский разыгрывающий российского ЦСКА Майк Джеймс признан самым ценным игроком (MVP) 15-го тура баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В пятницу ЦСКА победил турецкий клуб "Анадолу Эфес" со счетом 81:80 в гостевой встрече регулярного чемпионата. Джеймс стал самым результативным игроком матча, набрав 28 очков. Также на его счету шесть подборов и четыре передачи. Разыгрывающий второй раз подряд был признан лучшим игроком тура и четвертый раз в сезоне.

ЦСКА занимает пятую строчку, в активе команды 10 побед в 15 матчах. В следующем матче ЦСКА 26 декабря примет итальянскую "Олимпию Милан".

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
На этапе Кубке IBU в Австрии из-за проблем с электричеством отменили смешанную эстафету
Это была заключительная дисциплина этапа, следующий пройдет в январе в Словакии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС