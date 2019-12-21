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Мировой футбол

Бывший футболист "Интера" Станкович стал главным тренером "Црвены Звезды"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Бывший футболист итальянского "Интера" и сборной Сербии Деян Станкович возглавил белградскую "Црвену Звезду". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу сербского клуба.

На этом посту он сменил Владана Милоевича, который 19 декабря подал в отставку. 41-летний Станкович подписал контракт с "Црвеной Звездой" до лета 2021 года, зарплата специалиста составит €400 тыс. в год.

После 20 туров в активе 19-кратного чемпиона Сербии 55 очков, команда лидирует в таблице с отрывом в 11 баллов от белградского "Партизана". В Лиге чемпионов "Црвена Звезда" с тремя очками заняла последнее место в группе В и не сумела пробиться в еврокубковую весну.

В качестве игрока Станкович выступал на позиции полузащитника за "Црвену Звезду" (1994-1998), с которой стал чемпионом Югославии 1995 года и трехкратным обладателем Кубка страны (1995-1997). Также он выступал за итальянские "Лацио" (1998-2004) и "Интер" (2004-2013), с которыми по шесть раз выигрывал чемпионат (1999/00, 2005/06-2009/10), Кубок (2000, 2004-2006, 2010-2011) и Суперкубок Италии (1998, 2000, 2005-2006, 2008, 2010). Помимо этого с "Интером" он выиграл Лигу чемпионов (2009/10) и клубный чемпионат мира (2010), а с "Лацио" стал обладателем Кубка Кубков (1999) и Суперкубка УЕФА (1999). За сборную Сербии он провел 42 матча и забил три мяча.

После завершения карьеры он был помощником главного тренера в итальянском "Удинезе" и "Интере", в "Црвене Звезде" он попробует себя в качестве главного тренера.

Теги
СербияМировой футбол
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