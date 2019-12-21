Федерация бокса России подарила квартиру в Красноярске чемпиону мира Беспутину

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Федерация бокса России подарила чемпиону мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александру Беспутину ключи от квартиры в Красноярске. Об этом было объявлено на вечере бокса, главным событием которого станет бой между россиянином Денисом Лебедевым и южноафриканцем Табисо Мчуну.

Подарок 28-летнему Беспутину вручил заместитель генерального секретаря по профессиональному боксу Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Беспутин провел на профессиональном ринге 14 поединков, одержав победы во всех из них (девять - нокаутом). Он завоевал титул чемпиона мира WBA 1 декабря, победив соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей.