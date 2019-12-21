"Монтеррей" в серии пенальти обыграл "Аль-Хиляль" и стал третьим на клубном ЧМ по футболу

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Мексиканский "Монтеррей" в серии пенальти одержал победу над "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии в матче за третье место клубного чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в Катаре.

Основное время завершилось со счетом 2:2. В составе "Монтеррея" забитыми мячами отметились Артуро Гонсалес (55-й минута) и Максимилиано Меса (60), у "Аль-Хиляля" отличились Карлос Эдуардо (35) и Бафетимби Гомис (66). В серии пенальти мексиканская команда одержала победу со счетом 4:3, победный гол в серии забил вратарь Луис Карденас, который до этого отразил два удара с 11-метровой отметки.

В клубном чемпионате мира стартовали шесть победителей клубных турниров каждой из конфедераций, входящих в состав Международной федерации футбола (английский "Ливерпуль", бразильский "Фламенго", мексиканский "Монтеррей", тунисский "Эсперанс", "Аль-Хиляль" и "Иенген спорт" из Новой Каледонии), а также "Аль-Садд" на правах чемпиона страны, принимающей клубный чемпионат мира.

Финал клубного чемпионата мира пройдет позднее в субботу, "Ливерпуль" встретится с "Фламенго".