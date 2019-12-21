СМИ: чемпион мира по футболу Иньеста может перейти в аргентинский "Эстудиантес"

ТАСС, 21 декабря. Испанский полузащитник Андрес Иньеста может подписать контракт с аргентинским футбольным клубом "Эстудиантес". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал TNT Sports.

Иньеста в настоящее время выступает за японский клуб "Виссел Кобе", контракт с которым у него заканчивается в конце 2020 года. Одним из факторов возможного перехода может стать то, что за "Эстудиантес" будет выступать Хавьер Маскерано, а главным тренером команды является Габриэль Милито, оба выступали вместе с Иньестой за испанскую "Барселону".

Иньесте 35 лет, за "Виссел Кобе" он выступает с 2018 года, до этого он всю карьеру провел в "Барселоне". Он является девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании и семикратным - Суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании он дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012) и один раз - чемпионат мира (2010).