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Зимние олимпийские виды спорта

Мужская и женская сборные России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по регби на снегу

Российские регбисты сыграют с командой Белоруссии, женская команда встретится с латвийками

ТАСС, 21 декабря. Мужская и женская сборные России одержали по три победы на групповом этапе чемпионата Европы по регби на снегу и вышли в четвертьфинал турнира. Соревнования проходят в Москве.

Мужская сборная России играла в одной группе с командами Норвегии (15:0), Латвии (5:3) и Австрии (14:1). В четвертьфинале российские регбисты сыграют с командой Белоруссии, также на данной стадии пройдут матчи Румыния - Норвегия, Латвия - Хорватия и Молдавия - Австрия.

Женская российская команда одержала победы над сборными Швейцарии (14:2), Румынии (10:5) и Хорватии (10:1). В 1/4 финала россиянки встретятся с представительницами Латвии, норвежки - со швейцарками, румынки - с венгерками, австрийки - с хорватками.

Первый в истории чемпионат Европы по регби на снегу завершится в воскресенье.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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