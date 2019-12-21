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Футбол во Франции

"Монако" разгромил "Лилль" в чемпионате Франции, Головин получил желтую карточку

Встреча завершилась со счетом 5:1

ТАСС, 22 декабря. "Монако" одержал крупную победу над "Лиллем" со счетом 5:1 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Желсон Мартинш (23-я минута), Бальде Кейта (29), Виссам Бен Йеддер (53, 65) и Камил Глик (90+3), у проигравших отличился Виктор Осимен (13). Во вторник команды играли в 1/8 финала Кубка французской лиги, тот матч завершился гостевой победой "Лилля" со счетом 3:0.

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин провел на поле весь матч, результативными действиями не отметился, а на 28-й минуте получил желтую карточку. "Монако" продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате страны до четырех матчей (три победы, одна ничья).

В турнирной таблице "Монако" занимает седьмое место, набрав 28 очков, "Лилль" с 31 очком идет четвертым.

В следующем туре "Монако" в гостях сыграет с лидером чемпионата ПСЖ, "Лилль" на выезде встретится с "Дижоном". Оба матча пройдут 12 января.

Результаты других матчей игрового дня:

"Дижон" - "Мец" - 2:2;

"Марсель" - "Ним" - 3:1;

"Монпелье" - "Брест" - 4:0;

"Нант" - "Анже" - 1:2;

"Ницца" - "Тулуза" - 3:0;

ПСЖ - "Амьен" - 4:1;

"Реймс" - "Лион" - 1:1;

"Ренн" - "Бордо" - 1:0;

"Страсбур" - "Сент-Этьен" - 2:1.

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