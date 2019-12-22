Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ

ТАСС, 22 декабря. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин станет капитаном команды Столичного дивизиона в Матче всех звезд 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капитаном команды Тихоокеанского дивизиона выбран канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, Атлантического - чешский форвард Давид Пастрняк из "Бостона", Центрального - канадский нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон.

Овечкин примет участие в Матче звезд НХЛ в восьмой раз. Нападающего в третий раз подряд выбрали капитаном сборной Столичного дивизиона. В прошлом году россиянин отказался от участия в мероприятии, предпочтя воспользоваться свободным временем, чтобы подготовиться ко второй части сезона и к плей-офф.

Капитаны команд Матча звезд НХЛ определялись по итогам голосования болельщиков. Остальных игроков выберет департамент хоккейных операций НХЛ. Тренеры команд с наибольшим коэффициентом побед в дивизионе будут руководить игрой соответствующих сборных.

В текущем сезоне 34-летний Овечкин провел 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 35 (22 шайбы + 13 передач) очков.

Матч звезд пройдет 25 января на арене Enterprise Center в американском Сент-Луисе (штат Миссури). Днем ранее состоится традиционный вечер конкурсов.