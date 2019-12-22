{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Два очка Орлова принесли "Вашингтону" победу над "Тампой" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1
Дмитрий Орлов AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Дмитрий Орлов
© AP Photo/Patrick Semansky

ТАСС, 22 декабря. "Вашингтон" обыграл "Тампу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Радко Гудас (25-я минута), Дмитрий Орлов (54) и Ник Дауд (58). У гостей отличился Никита Кучеров (50).

Орлов забросил свою третью шайбу в сезоне, также он отметился голевой передачей в моменте с первым голом, всего на счету российского защитника теперь 17 очков в текущем сезоне НХЛ. Кучеров набрал 37-е (12+25) очко в нынешнем чемпионате, эта шайба стала для форварда 200-й в НХЛ, всего в его активе 499 очков. Голевой передачей в матче отметился российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов, набравший 33-е (12+21) очко в сезоне. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и защитник гостей Михаил Сергачев результативными действиями не отметились, голкипер хозяев Илья Самсонов и вратарь "Тампы" Андрей Василевский провели весь матч на скамейке запасных.

"Флорида" победила на выезде "Каролину" со счетом 4:2. Форвард гостей Евгений Дадонов забросил свою 13-ю шайбу в текущем чемпионате, также на его счету 13 голевых передач. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский не выходил на лед.

Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков отличился заброшенной шайбой в домашнем матче против "Нью-Джерси" (5:1), набрав 5-е (3+2) очко в сезоне. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов стал автором голевой передачи в гостевой игре против "Оттавы", которая завершилась победой его команды по буллитам со счетом 5:4. Всего в его активе 23 (8+15) очка в нынешнем чемпионате.

"Бостон" в овертайме проиграл на своем льду "Нэшвиллу" со счетом 3:4, потерпев третье поражение подряд и восьмое в последних девяти играх. "Бостон" впервые с 2010 года проиграл пять матчей кряду дома. "Нью-Йорк Айлендерс" на домашней площадке проиграл "Анахайму" со счетом 5:6 по буллитам. Российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил 23 броска из 28. "Баффало" дома победил "Лос-Анджелес" со счетом 3:2, "Виннипег" в гостях разгромил "Миннесоту" (6:0), "Торонто" на своей площадке обыграл "Детройт" (4:1), "Эдмонтон" дома выиграл у "Монреаля" (4:3).

Реклама на ТАСС
Горнолыжные курорты Сахалина и Камчатки открыли сезон зимнего отдыха
В частности, 22 декабря посетителей СТК "Горный воздух" ждут выступления танцевальных и вокальных сахалинских коллективов, интерактивные игры, а также розыгрыши подарков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС