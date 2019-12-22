Два очка Орлова принесли "Вашингтону" победу над "Тампой" в матче НХЛ

ТАСС, 22 декабря. "Вашингтон" обыграл "Тампу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Радко Гудас (25-я минута), Дмитрий Орлов (54) и Ник Дауд (58). У гостей отличился Никита Кучеров (50).

Орлов забросил свою третью шайбу в сезоне, также он отметился голевой передачей в моменте с первым голом, всего на счету российского защитника теперь 17 очков в текущем сезоне НХЛ. Кучеров набрал 37-е (12+25) очко в нынешнем чемпионате, эта шайба стала для форварда 200-й в НХЛ, всего в его активе 499 очков. Голевой передачей в матче отметился российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов, набравший 33-е (12+21) очко в сезоне. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и защитник гостей Михаил Сергачев результативными действиями не отметились, голкипер хозяев Илья Самсонов и вратарь "Тампы" Андрей Василевский провели весь матч на скамейке запасных.

"Флорида" победила на выезде "Каролину" со счетом 4:2. Форвард гостей Евгений Дадонов забросил свою 13-ю шайбу в текущем чемпионате, также на его счету 13 голевых передач. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский не выходил на лед.

Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков отличился заброшенной шайбой в домашнем матче против "Нью-Джерси" (5:1), набрав 5-е (3+2) очко в сезоне. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов стал автором голевой передачи в гостевой игре против "Оттавы", которая завершилась победой его команды по буллитам со счетом 5:4. Всего в его активе 23 (8+15) очка в нынешнем чемпионате.

"Бостон" в овертайме проиграл на своем льду "Нэшвиллу" со счетом 3:4, потерпев третье поражение подряд и восьмое в последних девяти играх. "Бостон" впервые с 2010 года проиграл пять матчей кряду дома. "Нью-Йорк Айлендерс" на домашней площадке проиграл "Анахайму" со счетом 5:6 по буллитам. Российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил 23 броска из 28. "Баффало" дома победил "Лос-Анджелес" со счетом 3:2, "Виннипег" в гостях разгромил "Миннесоту" (6:0), "Торонто" на своей площадке обыграл "Детройт" (4:1), "Эдмонтон" дома выиграл у "Монреаля" (4:3).