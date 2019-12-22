Малкин обогнал Могильного по очкам в НХЛ

ТАСС, 22 декабря. Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин сделал результативную передачу в выездном матче против "Ванкувера" и набрал 1033-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Малкин вышел на чистое третье место среди самых результативных российских игроков в "регулярках" НХЛ.

На счету Малкина 400 голов и 633 результативные передачи. Он обогнал Александра Могильного, на счету которого 1032 (473+559) очка. Лидером по этому показателю является нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, набравший 1246 (680+566) очков, второе место занимает Сергей Федоров - 1179 (483+696) очков.

Малкину 33 года, он был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ под общим вторым номером в 2004 году, за клуб российский форвард выступает с 2006 года, завоевав три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Ванкувера". В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Виртанен (16-я минута), Джей Ти Миллер (18), Элиас Петтерссон (37) и Брок Бесер (55), у "Питтсбурга" отличился Джейк Гюнцель (36). В первом периоде хоккеисты "Питтсбурга" не нанесли ни одного удара по воротам соперника, в предыдущий раз игроки клуба не смогли записать на свой счет бросков по воротам соперника в одном периоде 23 ноября 2002 году в матче против "Сан-Хосе".

"Питтсбург" потерпел первое поражение в последних пяти матчах, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков в 36 матчах. "Ванкувер" идет на десятой строчке на Западе, в 37 играх клуб набрал 40 очков. В следующем матче "Питтсбург" на выезде сыграет с "Нэшвиллом" 28 декабря, "Ванкувер" 24 декабря примет "Эдмонтон".