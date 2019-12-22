Футболист ван Дейк заявил, что был разочарован результатами голосования за "Золотой мяч"

ТАСС, 22 декабря. Голландский футболист английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк остался разочарован результатами голосования за "Золотой мяч". Комментарий футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Mirror.

3 декабря в Париже "Золотой мяч" в шестой раз был вручен аргентинцу Лионелю Месси, ван Дейк занял в голосовании второе место.

"Да, я был разочарован немного. Но подумал, что все же стоит пойти на церемонию и не пожалел - это была отличная ночь. Я думаю, что это большое достижение - быть с самыми лучшими футболистами в мире в одном месте. Да, я общался в тот вечер с Месси. Не то, чтобы это был длинный разговор - он не говорит по-английски, однако и этого было достаточно, чтобы осознать, что между нами есть взаимоуважение", - сказал голландец.

"Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты из числа тех, кто играет в Европе; с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие - чтобы игрок выступал за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года вручается две награды - по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год.

Ван Дейк в составе "Ливерпуля" в прошедшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов. Также на его счету победа в Суперкубке УЕФА и второе место в национальном чемпионате. В субботу "Ливерпуль" с ван Дейком в составе стал победителем клубного чемпионата мира, обыграв в дополнительное время бразильский "Фламенго" (1:0).