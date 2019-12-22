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Футбол в Англии

Зидан назвал Гвардиолу лучшим футбольным тренером в мире

Главный тренер "Реала" заявил, что испытывает огромное уважение к испанскому специалисту

ТАСС, 22 декабря. Главный тренер испанского "Реала" француз Зинедин Зидан считает наставника английского "Манчестер Сити" испанца Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире. Комментарий француза приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Goal.

"Я уже неоднократно играл против команд, возглавляемых им. Я его сильно уважаю и с нетерпением жду нашей следующей встречи в Лиге чемпионов. Думаю, что Пеп - лучший тренер в мире", - сказал Зидан.

Гвардиола возглавляет английскую команду с 2016 года, также он тренировал испанскую "Барселону" и немецкую "Баварию". В качестве тренера он трижды становился чемпионом Испании, дважды - победителем Кубка и Суперкубка Испании, также на его счету три победы в немецком первенстве и две - в Кубке Германии, по два раза Гвардиола приводил "Манчестер Сити" к победе в чемпионате и Кубке Англии. С "Барселоной" испанский специалист дважды становился победителем Лиги чемпионов.

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