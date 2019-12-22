Кремлев: права российских спортсменов нужно отстаивать в суде

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта необходимо обжаловать в суде. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Конечно, надо оспаривать и отстаивать права российских спортсменов в суде. Это будет тяжело, но надо биться и добиваться справедливости. Такие методы WADA - это уже чересчур. Может, они и в 2024 году что-то придумают новое, надо быть готовыми к этому", - сказал Кремлев.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Согласно решению исполкома, российским госслужащим, руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать крупные спортивные мероприятия, занимать посты в международных спортивных организациях. Четырехлетние санкции предусматривают запрет России подавать заявки на проведение крупных турниров, в числе которых Олимпиада и Паралимпиада 2032 года.

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в четверг рекомендовал совету учредителей РУСАДА не согласиться с санкциями WADA. Совет учредителей, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, в ближайшее время обсудит этот вопрос и до 30 декабря отправит решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Решение CAS можно будет опротестовать в Федеральном суде Швейцарии, в связи с чем в WADA не исключили, что санкции в отношении России вступят в силу после Олимпиады-2020 - в таком случае решения исполкома организации распространятся на Игры-2024.