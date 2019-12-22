"Манчестер Юнайтед" может предложить за футболиста "Локомотива" Алексея Миранчука €40 млн

ТАСС, 22 декабря. Российский футболист московского "Локомотива" Алексей Миранчук может перейти в английский "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает итальянский портал Tuttomercato.

По информации источника, английский клуб готов предложить за 24-летнего россиянина около €40 млн. Отмечается, что Миранчуком также интересуются итальянские "Ювентус", "Милан" и "Лацио".

Миранчук выступает за "Локомотив" с 2013 года, он становился чемпионом России и трижды - обладателем Кубка России. В текущем сезоне он провел в составе команды 21 матч в разных турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи. За национальную сборную России на его счету 25 игр и пять голов.