В "Динамо" рассказали о степени серьезности травмы волейболистки Гончаровой

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Травма волейболистки сборной России и московского "Динамо" Наталии Гончаровой оказалась серьезной, спортсменка начала восстановление. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Владимир Зиничев.

Гончарова получила травму во вторник в матче Лиги чемпионов против французского клуба "Канны" (0-3).

"Гончарова прошла медобследование. Травма оказалась серьезной, это повреждение голеностопа. Она сегодня играть не будет, будем ее восстанавливать", - сказал Зиничев.

В воскресенье "Динамо" в гостях сыграет с "Уралочкой" (Свердловская область) в рамках Суперлиги.

Гончарова является пятикратной чемпионкой России, чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы, также в ее активе бронзовая медаль Кубка мира, серебряная и бронзовая награды Гран-при, серебро Лиги чемпионов.