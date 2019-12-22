"Зауралье" победило "Рубин" в матче "Русской классики" ВХЛ

ТЮМЕНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Курганское "Зауралье" обыграло тюменский "Рубин" в матче "Русской классики" Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча, прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 4:2 в пользу "Зауралья".

В составе победителей шайбы забросили Камиль Шиафотдинов (14-я минута), Юрий Платонов (16, 43) и Илья Авраменко (60), у проигравших отличились Денис Ячменев (31) и Георгий Бердюков (59).

Для курганской команды эта победа стала пятой подряд в регулярном чемпионате ВХЛ, клуб идет на пятом месте в турнирной таблице конференции 2, набрав в 36 матчах 49 очков. "Рубин" потерпел четвертое поражение кряду, но продолжает лидировать в конференции 2, имея в активе 62 очка в 37 играх.

"Русская классика" - традиционный матч регулярного чемпионата ВХЛ на открытом воздухе. Ранее матчи "Русской классики" проходили в Красноярске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Твери, Москве, Кургане и Альметьевске. Первая подобная встреча состоялась 17 февраля 2012 года на стадионе "Центральный" в Красноярске, где местный "Сокол" уступил ярославскому "Локомотиву" со счетом 2:3.