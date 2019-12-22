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Кубок мира по биатлону

Все выступавшие в декабре российские биатлонисты поедут на январские этапы Кубка мира

В воскресенье решится, где будет выступать Саид Каримулла Халили, завоевавший право попасть в состав основной команды через Кубок IBU

ТАСС, 22 декабря. Все шестеро российских биатлонистов, выступавших на декабрьских этапах Кубка мира, примут участие в январских этапах сезона. Об этом старший тренер сборной России Сергей Белозеров заявил в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

В декабре в составе сборной России выступали Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Эдуард Латыпов. На первом этапе по индивидуальной квоте также выступал Антон Бабиков.

"Логинов, Елисеев отобрались, и мы воспользовались возможностью и тренерским решением решили оставить всех четырех спортсменов, которые были здесь, - сказал Белозеров. - Но через Кубок IBU у нас отобрался Саид Каримулла Халили, так что правление [Союза биатлонистов России] в экстренном порядке собирается, чтобы решить, что делать с седьмым человеком, где он будет. Это решится буквально в ближайшие часы".

После трех этапов в общем зачете Кубка мира лидирует Йоханнес Бё (374 очка), вторым идет его брат Тарьей Бё (313), третьим - француз Кентен Фийон-Майе (281). Логинов занимает шестое место (265), он отстает от французов Мартена Фуркада и Симона Дестьё на два и одно очко соответственно. Елисеев идет 12-м (183), Гараничев - 31-м (66), Поршнев - 32-м (64), Малышко - 43-м (32), Латыпов - 53-м (16).

В январе пройдут три этапа: в немецких Оберхофе (9-12 января) и Рупольдинге (15-19 января), а также в словенской Поклюке (23-26 января).

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Кубок мира по биатлону
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