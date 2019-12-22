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Летние олимпийские виды спорта

Воробьева победила в номинации "Возвращение года" по версии Объединенного мира борьбы

Спортсменка, вернувшаяся в спорт после 2,5-летнего перерыва, выиграла пять турниров, включая чемпионат мира
Наталья Воробьева Николай Галкин/ТАСС
Описание
Наталья Воробьева
© Николай Галкин/ТАСС

ТАСС, 22 декабря. Россиянка Наталья Воробьева стала победительницей в номинации "Возвращение года" по версии Объединенного мира борьбы (UWW). Об этом сообщает пресс-служба UWW.

В 2019 году Воробьева вернулась в спорт после 2,5-летнего перерыва, связанного с рождением ребенка. Она стала чемпионкой мира по вольной борьбе в весовой категории до 72 кг, кроме того, спортсменка выиграла еще четыре турнира в 2019 году.

Воробьева является чемпионкой Олимпийских игр 2012 года в весовой категории до 72 кг, в ее активе серебро Олимпийских игр 2016 года в весовой категории до 69 кг. Россиянка является двукратной чемпионкой мира, также она по одному разу становилась серебряным и бронзовым призером мировых первенств. Кроме того, в активе 28-летней спортсменки две победы на чемпионатах Европы.

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Летние олимпийские виды спорта
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