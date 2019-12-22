Воробьева победила в номинации "Возвращение года" по версии Объединенного мира борьбы

ТАСС, 22 декабря. Россиянка Наталья Воробьева стала победительницей в номинации "Возвращение года" по версии Объединенного мира борьбы (UWW). Об этом сообщает пресс-служба UWW.

В 2019 году Воробьева вернулась в спорт после 2,5-летнего перерыва, связанного с рождением ребенка. Она стала чемпионкой мира по вольной борьбе в весовой категории до 72 кг, кроме того, спортсменка выиграла еще четыре турнира в 2019 году.