Воробьева победила в номинации "Возвращение года" по версии Объединенного мира борьбы

ТАСС, 22 декабря. Россиянка Наталья Воробьева стала победительницей в номинации "Возвращение года" по версии Объединенного мира борьбы (UWW). Об этом сообщает пресс-служба UWW.
В 2019 году Воробьева вернулась в спорт после 2,5-летнего перерыва, связанного с рождением ребенка. Она стала чемпионкой мира по вольной борьбе в весовой категории до 72 кг, кроме того, спортсменка выиграла еще четыре турнира в 2019 году.
@vorobyeva_69 Natatlia VOROBEVA (RUS) was named United World Wrestling’s Comeback Wrestler of the Year after returning from a 2.5-year layoff to win 5️⃣ tournaments, including aat the World Championships. The London Olympic & Riomissed time after the birth of her son. pic.twitter.com/3ejyKiMWRA— United World Wrestling (@wrestling) December 22, 2019
Воробьева является чемпионкой Олимпийских игр 2012 года в весовой категории до 72 кг, в ее активе серебро Олимпийских игр 2016 года в весовой категории до 69 кг. Россиянка является двукратной чемпионкой мира, также она по одному разу становилась серебряным и бронзовым призером мировых первенств. Кроме того, в активе 28-летней спортсменки две победы на чемпионатах Европы.