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Зимние олимпийские виды спорта

Норвежские лыжники выиграли командный спринт на этапе Кубка мира

Российские спортсмены не попали в число финалистов

ТАСС, 22 декабря. Мужская сборная Норвегии выиграла финальный забег в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжному спорту, который завершился в словенской Планице.

В финальном забеге командного спринта 2 по 3,6 км норвежцы преодолели дистанцию за 16 минут 54,52 секунды, второе место заняла вторая сборная Норвегии (+1,29), третье - первая команда Финляндии (+1,43). Россияне не попали в финал.

У женщин в аналогичной дисциплине победила вторая команда Швеции, затратившая на преодоление дистанции 19 минут 13,55 секунды, второй стал первая команда Швеции (+1,01), третьей - сборная Швейцарии (+1,13). Россиянки не сумели пробиться в финал.

В субботу прошли спринтерские гонки, у мужчин лучшим из россиян стал Глеб Ретивых, который занял восьмое место, он был единственным россиянином, сумевшим пробиться в полуфинал. У женщин Нина Дуботолкина стала 14-й, никто из россиянок не смог попасть в полуфиналы.

Следующим стартом Кубка мира станет многодневка "Тур де Ски", которая пройдет с 28 декабря по 5 января.

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Зимние олимпийские виды спорта
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