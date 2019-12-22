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Футбол в Англии

СМИ: "Челси" близок к приобретению Санчо у дортмундской "Боруссии" за €140 млн

Футболист останется в немецкой команде на правах аренды

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо зимой может перейти в "Челси", лондонский клуб готов заплатить за футболиста €140 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации издания, "Челси" готов подписать контракт с англичанином в ближайшее трансферное окно, при этом он останется в "Боруссии" до конца нынешнего сезона в аренде. Для лондонцев подобная схема не нова - год назад они аналогично поступили с американцем Кристианом Пулишичем, который ранее также выступал за клуб из Дортмунда.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость 19-летнего Санчо составляет €120 млн. Его действующий контракт с "Боруссией" истекает 22 июня 2022 года.

В 15 матчах нынешнего сезона чемпионата Германии Санчо забил 9 мячей и отдал 10 голевых передач, в шести играх Лиги чемпионов он дважды поразил ворота соперников и столько же раз ассистировал партнерам.

Санчо дебютировал в составе сборной Англии 12 октября 2018 года в игре против команды Хорватии (0:0) в рамках Лиги наций. Всего за национальную сборную англичанин провел 11 матчей, в которых забил два гола.

В составе "Боруссии" Санчо завоевал Суперкубок Германии (2019). Выступая за юношескую сборную Англии, стал победителем чемпионата мира 2017 года среди футболистов не старше 17 лет.

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