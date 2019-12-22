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Летние олимпийские виды спорта

Баскетболистки курского "Динамо" победили УГМК и в четвертый раз завоевали Кубок России

Встреча завершилась со счетом 84:71

ТАСС, 22 декабря. Баскетболистки курского "Динамо" со счетом 84:71 обыграли екатеринбургский УГМК в финале Кубка России. Встреча прошла в Курске.

Ранее в субботу оренбургская "Надежда" в матче за бронзовые награды турнира обыграла "Новосибирск" (105:67).

"Динамо" и УГМК во второй раз подряд встречались в финале турнира, в прошлом году победу одержала екатеринбургская команда. УГМК является рекордсменом по количеству титулов (9), "Динамо" в четвертый раз стало победителем турнира, дважды команда из Курска занимала второе место.

Кубок России проводится с 2003 года, к участию в турнире допускаются только игроки с российским паспортом.

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Летние олимпийские виды спорта
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