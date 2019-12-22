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КХЛ

Хоккеисты московского "Динамо" победили "Сочи" в 315-м матче под руководством Крикунова

Встреча завершилась со счетом 3:1

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло "Сочи" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 5903 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Вадим Шипачев (30-я минута), Максим Афиногенов (49) и Даниил Тарасов (59). У "Сочи" отличился Дмитрий Архипов (37). Нападающий "Динамо" Кирилл Лямин провел свой 650-й матч в КХЛ, в его активе 130 (30 шайб +100 передач) очков.

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов провел свой 315-й матч в качестве наставника московской команды, по этому показателю он вышел на второе место в истории клуба, опередив Зинэтулу Билялетдинова (314 матчей). Первое место занимает Аркадий Чернышев (839).

"Динамо" поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 40 матчах. "Сочи" идет девятым, имея в активе 37 очков после девяти встреч.

В следующем матче подопечные Крикунова 25 декабря в гостях встретятся с московским ЦСКА, "Сочи" в этот же день на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью".

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