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КХЛ

ЦСКА обыграл "Витязь" во второй раз в сезоне в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:1
Игроки "Витязя" Илья Ежов и ЦСКА Сергей Толчинский Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Игроки "Витязя" Илья Ежов и ЦСКА Сергей Толчинский
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 22 декабря. Московский ЦСКА на выезде обыграл подмосковный "Витязь" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе армейцев шайбы забросили Марио Кемпе (26-я минута), Михаил Григоренко (27 и 55), Павел Карнаухов (28), Сергей Толчинский (43) и Мэт Робинсон (57). Хоккеисты ЦСКА забросили три первые шайбы за 2 минуты 10 секунд. У "Витязя" отличился Александр Семин (3).

Команды встретились в третий раз в текущем сезоне, ранее клубы обменялись гостевыми победами: ЦСКА выиграл со счетом 3:2 в овертайме 20 ноября, "Витязь" - со счетом 2:1 3 октября. "Витязь" проиграл ЦСКА дома в пятый раз подряд, последний раз подмосковный клуб обыгрывал армейцев на своей площадке 18 декабря 2018 года (2:0).

В турнирной таблице ЦСКА лидирует в Западной конференции, набрав 57 очков в 38 встречах. Армейцы одержали пятую победу подряд. "Витязь" располагается на седьмом месте, в активе команды 47 очков в 40 встречах. Подмосковная команда потерпела второе поражение подряд и четвертое в последних шести матчах.

ЦСКА в следующем матче примет магнитогорский "Металлург" во вторник, "Витязь" на выезде встретится с армейцами 28 декабря.

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