Дворкович: турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге на самом высоком уровне

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) и Федерация шахмат России (ФШР) проведут турнир претендентов на самом высоком уровне. Об этом ТАСС заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.

В воскресенье российский шахматист Ян Непомнящий выиграл заключительный этап Гран-при FIDE и благодаря победе вошел в число двух лучших игроков по итогам четырех этапов Гран-при, которые получили путевки на турнир претендентов. Ранее россиянин Александр Грищук досрочно пробился на турнир претендентов.

"Поздравляю наших ведущих шахматистов с выходом в турнир претендентов по итогам серии турниров Гран-при. FIDE вместе с ФШР обеспечит проведение соревнования в Екатеринбурге в марте на самом высоком уровне. Победитель будет в ноябре бороться с действующим чемпионом за мировую шахматную корону", - сказал Дворкович.

Также участие в турнире претендентов себе гарантировали американец Фабиано Каруана, занявший второе место на Кубке мира 2018 года, победитель и финалист Кубка мира 2019 года в Ханты-Мансийске азербайджанец Теймур Раджабов и китаец Дин Лижэнь соответственно, лидер рейтинга по итогам Гранд-тура китаец Ван Хао. Россиянин Кирилл Алексеенко получит специальное приглашение на турнир. Последний участник определится в январе 2020 года, им станет спортсмен, занимающий наивысшую позицию в мировом рейтинге из тех, кто не смог квалифицироваться на турнир претендентов. На данный момент лидером является голландец Аниш Гири.

Победитель турнира претендентов сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году. Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля 2020 года.