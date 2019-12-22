Александрова выиграла теннисный турнир серии "Челленджер" в Лиможе

ТАСС, 22 декабря. Российская теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей турнира в Лиможе (Франция), который входит в серию "Челленджер".

В финале, который длился 58 минут, Александрова в двух сетах оказалась сильнее белорусской теннисистки Александры Саснович (6:1, 6:3). Призовой фонд турнира составил $125 тыс. Россиянка также становилась лучшей в Лиможе в 2016 и 2018 году.

Ранее Александрова и Саснович провели один очный матч. В 2017 году в 1/16 финала турнира в Санкт-Петербурге победа также досталась российской теннисистке (6:4, 7:5).

25-летняя Александрова занимает 42-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В одиночном разряде на ее счету нет побед на турнирах ассоциации. В 2019 году в паре с Верой Звонаревой Александрова стала победительницей турнира WTA в Будапеште.