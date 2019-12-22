Артемьев: россияне показали мужество и благородство на чемпионате Европы по регби на снегу

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены продемонстрировали мужество и благородство на чемпионате Европы по регби на снегу. Об этом на церемонии закрытия турнира заявил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

Ранее мужская и женская сборные России стали победителями чемпионата Европы по регби на снегу. Соревнования прошли в Москве.

"Хотел бы сказать слова самой глубокой благодарности прекрасным спортсменам, которые приехали в нашу страну, командам, тренерам и великолепным рефери. У нас в России есть такое выражение - "горячий снег". На этом снегу мы увидели горячую игру наших мужчин и женщин, наших партнеров и соперников. На этом горячем снегу были продемонстрированы лучшие качества нашей игры: мужество, справедливость и благородство", - сказал Артемьев.