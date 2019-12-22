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Футбол в Англии

Дубль Виллиана принес "Челси" победу в матче чемпионата Англии с "Тоттенхэмом"

Встреча завершилась со счетом 2:0, оба мяча забил бразилец Виллиан
Описание
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 22 декабря. Футболисты лондонского "Челси" победили столичный "Тоттенхэм" со счетом 2:0 в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Дубль оформил бразильский нападающий "Челси" Виллиан (12-я и 45+4-я минуты, с пенальти), ранее выступавший за махачкалинский "Анжи". На 62-й минуте за неспортивное поведение красную карточку получил южнокорейский нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.

Виллиан оформил второй дубль за 215 матчей АПЛ в составе "Челси", в предыдущий раз ему удалось забить два мяча в декабре 2016 года в домашнем матче против "Сток Сити" (4:2).

"Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 18 матчах. "Тоттенхэм" идет седьмым, имея в активе 26 очков после 18 встреч.

В следующем туре подопечные Фрэнка Лэмпарда дома примут "Саутгемптон", "Тоттенхэм" на домашнем стадионе встретится с "Брайтоном". Обе встречи пройдут 26 декабря.

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