Фигуристы Кихира и Ханю вошли в состав сборной Японии на чемпионат мира

ТАСС, 22 декабря. Японские фигуристы Рика Кихира и Юдзуру Ханю попали в состав сборной Японии на чемпионат мира. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал In the Loop.

В мужском одиночном катании от Японии выступят Ханю, Сёма Уно и Кейдзи Танака. У женщин на мировом первенстве Японию представят Кихира, Вакаба Хигути и Сатоко Мияхара, в соревнованиях пар - Рику Миура и Рюичи Кихара, в танцах на льду - Мисато Комацубара и Тим Колето.

Также определился состав сборной Японии на Турнир четырех континентов. У девушек в состав японской команды вошли Кихира, Хигути и Каори Сакамото, у мужчин - Уно, Ханю и Юма Кагияма. В парном катании на Турнире четырех континентов выступят Миура и Кихара, в танцах на льду - Комацубара и Колето.

25-летний Ханю является двукратным олимпийским чемпионом, в его активе две золотые, две серебряные и одна бронзовая награды мировых первенств. 17-летняя Кихира - победительница финала Гран-при сезона-2018/19 и обладательница золотой награды прошлогоднего Турнира четырех континентов.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 16 по 22 марта 2020 года в канадском Монреале. Турнир четырех континентов состоится с 3 по 9 февраля 2020 года в южнокорейском Сеуле.