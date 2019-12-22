Карпов надеется на победу российских шахматистов в турнире претендентов

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов выразил надежду, что кто-то из российских шахматистов одержит победу в турнире претендентов и бросит вызов норвежцу Магнусу Карлсену. Об этом Карпов заявил ТАСС.

В воскресенье определились участники турнира претендентов от России, ими стали Александр Грищук и Ян Непомнящий, квалифицировавшиеся на турнир через этапы Гран-при, и Кирилл Алексеенко, который получит специальное приглашение.

"Хочется поздравить Яна с победой, думаю, это приятная весть для организаторов турнира претендентов в Екатеринбурге, что теперь точно есть два российских участника. Было бы грустно без наших, - сказал Карпов. - Задача непростая, в турнире претендентов очень сложно выиграть, но Ян всегда был среди талантливых и перспективных шахматистов. Он, кстати, был стипендиатом моей школы в молодые годы, сейчас же является одним из самых боевитых гроссмейстеров".

"Саша Грищук, как мне кажется, лучшее время упустил, не занимаясь шахматами, хотя он самобытный шахматист, уверенный в себе. Он упустил года 3-4, когда увлекся другими занятиями, но сейчас, видимо, взялся за голову. Вообще, очень хочется, чтобы кто-то из них вышел на Карлсена и дал бой", - заключил собеседник ТАСС.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Победитель турнира сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира Карлсеном в следующем году.