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НХЛ

"Рейнджерс" победили "Анахайм" в матче НХЛ. Панарин набрал очки в седьмом матче подряд

"Нью-Йорк Рейнджерс" победил со счетом 5:1

ТАСС, 22 декабря. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:1 победил "Анахайм" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Филип Хытил (8-я минута), Бретт Хауден (9), Крис Крайдер (13 и 37) и Мика Зибанежад (42). У "Анахайма" отличился Сэм Стил (10).

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Хаудена и продлил свою голевую серию до семи матчей, ранее в текущем сезоне 28-летний россиянин набирал очки на протяжении 12 матчей подряд. Панарин стал четвертым игроком "Рейнджерс" за 10 лет с двумя результативными сериями, превышающими семь матчей, ранее это удавалось Мариану Габорику (в сезоне-2009/10), Бенуа Пульо (2013/14) и Джей Ти Миллеру (2016/17). Всего в активе Панарина теперь 45 (20 шайб + 25 передач) очков в 34 матчах.

Другой российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич провел на площадке 16 минут 51 секунду, не сумев отметиться результативными действиями. В активе 24-летнего россиянина 21 (6+15) очко в 34 матчах текущего сезона.

"Рейнджерс" занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 35 матчах. "Анахайм" идет на предпоследней, 14-й строчке на Западе, имея в активе 34 очка после 37 встреч.

В следующем матче "Рейнджерс" 24 декабря на выезде сыграют с "Филадельфией", а "Анахайм" 28 декабря на домашней площадке примет "Вегас".

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