"Салават Юлаев" и "Ак Барс" сыграют матч регулярного чемпионата КХЛ в Давосе

ДАВОС /Швейцария/, 23 декабря. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" и казанский "Ак Барс" в понедельник проведут вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в швейцарском Давосе. Встреча пройдет на "Вейлант Арене", вмещающей 7080 зрителей, и начнется в 21:30 по московскому времени.

Игра пройдет под брендом KHL Games. Номинальным хозяином льда будет являться команда из Уфы. Подобная встреча станет пятой в истории лиги и третьей в Швейцарии. В прошлом году московский ЦСКА и петербургский СКА встречались с братиславским "Слованом" в Вене и с рижским "Динамо" в Цюрихе.

В нынешнем регулярном чемпионате "Ак Барс" и "Салават Юлаев" встречались трижды. Две победы одержала команда из Казани, одна в активе уфимцев. Последнее "зеленое дерби" прошло 19 декабря в Казани и завершилось победой хозяев со счетом 2:1. По ходу регулярного чемпионата "Ак Барс" и "Салават Юлаев" сыграют еще дважды в Казани.

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает первое место, набрав 58 очков в 38 матчах. "Салават Юлаев" имеет в своем активе 45 очков после 41 игры и располагается на шестой строчке на Востоке. Перед поездкой в Давос обе команды потерпели поражения - казанцы на своем льду уступили новосибирской "Сибири" (0:3), а уфимцы в гостях оказались слабее омского "Авангарда" (1:2). Для "Салавата Юлаева" эта неудача стала третьей подряд.

"Ак Барсу" в предстоящей игре из-за травм не помогут нападающие Владимир Ткачев, Артем Лукоянов, Андрей Педан, Кирилл Петров, Михаил Фисенко. В лазарете у "Салавата Юлаева" находится финский форвард Сакари Маннинен. Хоккеисты команд прибыли в Давос накануне встречи. "Ак Барс" тренировку на льду не проводил, а у "Салавата Юлаева" на льду занимались только игроки, не принимавшие участие в матче с "Авангардом".

"Салават Юлаев" с 26 по 31 декабря примет участие в традиционном турнире Кубок Шпенглера, который проходит в Давосе. Команда из Уфы на групповом этапе сыграет со швейцарской "Амбри-Пиоттой" и финским ТПС.