Ласицкене стала второй среди лучших легкоатлеток года в Европе по версии Track and Field

ТАСС, 23 декабря. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла второе место в рейтинге лучших легкоатлеток Европы по итогам 2019 года по версии американского журнала Track and Field. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

В общем мировом рейтинге российская спортсменка заняла шестое место, пропустив вперед занявшую первое место американку Далайлу Мухаммад (400 м c барьерами), голландку Сифан Хассан (1500 м, 10 000 м), Сальву Эйд Насер из Бахрейна (400 м), кенийку Бриджит Косгей (марафон) и венесуэлку Юлимару Рохас (тройной прыжок). Победительница чемпионата мира в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова заняла 14-ю строчку в рейтинге. Эксперты журнала отдали первые места лишь четырем спортсменам из первой десятки, в их число вошла Ласицкене.

Ласицкене третий год подряд занимает место в первой десятке в списке лучших легкоатлеток по версии Track and Field, в прошлом году она заняла четвертое место, став лучшей в Европе. В 2019 году Ласицкене стала победительницей зимнего чемпионата Европы, финала Бриллиантовой лиги и летнего чемпионата мира в Дохе, в октябре Ласицкене была названа Европейской легкоатлетической ассоциации лучшей легкоатлеткой года. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не включила россиянку в пятерку сильнейших легкоатлетов мира.

Ласицкене 26 лет, в активе спортсменки три золотые награды летних чемпионатов мира, два золота первенства мира в помещении, золотая и серебряная медали летних чемпионатов Европы, также россиянка одержала две победы на европейских первенствах в помещении. Ласицкене выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.