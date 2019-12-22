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Футбол в Италии

Сарри заявил, что не собирается плакать после поражения "Ювентуса" в Суперкубке Италии

Туринский клуб проиграл "Лацио" со счетом 1:3

ТАСС, 23 декабря. Главный тренер туринского футбольного клуба "Ювентус" Маурицио Сарри не намерен плакать после поражения команды от римского "Лацио" в матче за Суперкубок Италии. Комментарий Сарри приводит издание Football Italia.

Встреча, которая прошла в воскресенье, завершилась победой "Лацио" со счетом 3:1. "Лацио" 7 декабря обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии (3:1), нанеся туринскому клубу первое поражение в сезоне.

"Мы оставались в игре, но у меня есть ощущение, что в концовке матча [у игроков] был дефицит физической и психологической энергии. Это может произойти после восьми матчей с графиком в раз в три дня", - сказал Сарри.

"Вчерашняя тренировка была, пожалуй, лучшей в сезоне, и это заставило меня думать, что мы можем быть острее, чем были сегодня. Есть разочарование, но я не собираюсь плакать по этому поводу. Я не думаю, что на моих игроков может повлиять поражение в двух играх", - заключил специалист.

Сарри возглавляет "Ювентус" с июня нынешнего года, ранее он тренировал английский "Челси", выиграв с ним Лигу Европы, и итальянские "Сансовино", "Эмполи" и "Наполи". В чемпионате Италии "Ювентус" занимает второе место, набрав 42 очка в 17 матчах и уступая миланскому "Интеру" по дополнительным показателям.

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