Шомуродов номинирован на премию лучшему футболисту Азии 2019 года по версии Fox Sport Asia

ТАСС, 23 декабря. Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов попал в список претендентов на награду лучшему футболисту Азии по итогам 2019 года по версии телеканала Fox Sport Asia. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сайт телеканала.

В список номинантов на премию вошли 24 футболиста, в их числе японский полузащитник Такуми Минамино, который в январе перейдет в английский "Ливерпуль" из австрийского "Зальцбурга", южнокорейский форвард английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин и бразильский полузащитник китайского "Гуанчжоу" Паулиньо. Победитель определится путем голосования ведущих спортивных изданий Азии.

Шомуродов выступает за "Ростов" с июля 2017 года, в 2019 году нападающий провел 35 матчей за ростовскую команду, забив 12 голов и отдав 8 голевых передач. За сборную Узбекистана на его счету 13 голов в 13 матчах.