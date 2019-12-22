"Торонто" победил "Даллас" в матче НБА, отыграв рекордное количество очков в истории клуба

ТАСС, 23 декабря. "Торонто" обыграл "Даллас" со счетом 110:107 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По ходу матча канадский клуб смог отыграть отставание в 30 очков, что является рекордом в истории франшизы. В 2010 году "Торонто" выиграл у "Детройта" (120:116), ликвидировав 25-очковый дефицит.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Торонто" Кайл Лоури, набравший 32 очка, а также сделавший 8 подборов и 10 передач. У гостей 21 очко в активе защитника Джейлена Брансона. Латвийский форвард "Далласа" Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл - 19 очков и 12 подборов.

Рекордом для НБА является достижение "Юты" в матче против "Денвера", который прошел в 1996 году. Тогда "Юта" победила со счетом 107:103, отыграв по ходу матча 36 очков. В 2009 году "Сакраменто" обыграл "Чикаго" (102:98), проигрывая в 35 очков по ходу встречи. В 2019 году "Лос-Анджелес Клипперс" победил в матче первого раунда плей-офф "Голден Стэйт" (133:131), ликвидировав отставание в 31 очко. В 2002 году "Даллас" отыграл 30 очков у "Лос-Анджелес Лейкерс" (105:103).

"Торонто" является действующим чемпионом НБА. Команда занимает третье место в Восточной конференции, одержав 21 победу в 29 матчах. "Даллас" идет пятым на Западе - 19 побед в 29 играх.