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WTA

Александрова поднялась на семь позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка стала победительницей турнира во Франции

ТАСС, 23 декабря. Россиянка Екатерина Александрова поднялась с 42-й на 35-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

Александрова в воскресенье выиграла турнир серии "Челленджер" во французском Лиможе, обыграв в финале Александру Саснович из Белоруссии. Лучшей среди российских теннисисток является Анастасия Павлюченкова, которая занимает 31-е место в рейтинге. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA от 23 декабря:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7851 очко;

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5940;

3 (3). Наоми Осака (Япония) - 5496;

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5462;

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 5133;

6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5075;

7 (7). Петра Квитова (Чехия) - 4776;

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4685;

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4245;

10 (10). Серена Уильямс (США) - 3935...

31 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1560…

35 (42). Екатерина Александрова (Россия) - 1425…

41 (40). Вероника Кудерметова (Россия) - 1351...

53 (53). Светлана Кузнецова (Россия) - 1052...

61 (61). Анна Блинкова (Россия) - 1007...

70 (69). Дарья Касаткина (Россия) - 851…

90 (90). Виталия Дьяченко (Россия) - 719...

92 (92). Анастасия Потапова (Россия) - 707.

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