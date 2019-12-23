"Даллас" проиграл "Калгари" в матче НХЛ, несмотря на шайбу Гурьянова

ТАСС, 23 декабря. "Калгари" победил "Даллас" со счетом 5:1 в гостевом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий хозяев Денис Гурьянов отметился заброшенной шайбой на 13-й минуте.

В составе гостей отличились Эндрю Мэнджапани (13), Мэттью Ткачук (33), Шон Монахан (35), Микаэль Бэклунд (51) и Дерек Райан (58). Ткачук также сделал две голевые передачи, на счету Элиаса Линдхольма три результативных паса.

Гурьянов забросил восьмую шайбу в сезоне, всего на счету 22-летнего россиянина 13 очков в текущем чемпионате.

Вратарь "Далласа" Антон Худобин провел весь матч в запасе. Его партнер по команде нападающий Александр Радулов пропустил встречу из-за травмы.

"Калгари" прервал серию из трех поражений и занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 38 матчах. "Даллас" идет пятым, в активе команды 44 очка в 38 играх. В следующем матче "Калгари" встретится в гостях с "Миннесотой" 24 декабря, "Даллас" 29 декабря примет "Колорадо".

В другом матче дня "Аризона" на выезде обыграла "Детройт" со счетом 5:2. Две шайбы в составе победителей забросил нападающий Клейтон Келлер, также в его активе голевая передача. Три результативных паса сделал защитник "Аризоны" Оливер Экман-Ларссон. "Аризона" занимает третье место на Западе, набрав 46 очков в 38 матчах, "Детройт" потерпел четвертое поражение подряд и идет последним, 16-м в таблице Восточной конференции с 21 очком в 38 играх.