СМИ: "Арсенал" намерен приобрести футболиста "Байера" Фолланда

ТАСС, 23 декабря. Английский футбольный клуб "Арсенал" заинтересован в переходе нападающего немецкого "Байера" Кевина Фолланда. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.

Как отмечает источник, 27-летний немец может перейти в лондонский клуб летом.

Фолланд выступает за "Байер" с 2016 года, за это время он провел в составе команды 133 матча в разных турнирах, в которых отметился 45 голами и 29 результативными передачами, за национальную сборную Германии он сыграл 10 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает Фолланда в €35 млн.