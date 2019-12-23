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НХЛ

Голевая передача Зыкова помогла "Вегасу" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Всего в активе 24-летнего россиянина в этом сезоне 4 очка
Валентин Зыков AP Photo/John Locher
Описание
Валентин Зыков
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 23 декабря. "Вегас" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пол Штястны (38-я минута), Ши Теодор (49) и Джонатан Маршессо (57), у проигравших отличился Логан Кутюр (44). Российский форвард "Вегаса" Валентин Зыков в эпизоде с голом Штястны отметился результативной передачей. Всего в активе 24-летнего россиянина в этом сезоне 4 очка (1 гол + 3 голевые передачи).

В октябре Зыков был дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил лиги. Игра с "Сан-Хосе" стала для россиянина седьмой после отбытия дисквалификации. В матче он провел на льду 11 минут 7 секунд и нанес один бросок.

"Вегас" поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 39 матчах 46 очков, "Сан-Хосе" идет последним, имея в активе 34 очка в 38 играх. В следующем матче клуб из Лас-Вегаса примет "Колорадо" 24 декабря, "Сан-Хосе" на своей арене сыграет с "Лос-Анджелесом" 28 декабря.

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