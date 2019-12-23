Колобков: Россия гордится победами сурдлимпийцев

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия гордится выступлением национальной команды на зимних Сурдлимпийских играх 2019 года. Об этом на церемонии награждения спортсменов заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Россия гордится вашими результатами. Хочу поблагодарить ваших тренеров, которые работали с вами на протяжении четырех лет. Выступление на этих Играх - пик вашей карьеры", - обратился к спортсменам Колобков.

Соревнования прошли с 12 по 21 декабря в четырех итальянских городах - Мадезимо, Кьявенна, Сондрио и Санта-Катерина-Вальфурва. Сборная России выиграла медальный зачет Сурдлимпийских игр, завоевав 50 наград - 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых. Второе место в медальном зачете заняла сборная Италии (5-0-2), третье - команда Украины (4-4-3).

В сноуборде россияне завоевали 19 медалей (7-6-6), в лыжных гонках - 17 (6-6-5), в горнолыжном спорте - восемь (4-3-1), в шахматах - три (1-1-1), в керлинге - две (0-2-0), в хоккее - одну (0-0-1).

Сурдлимпийские игры - спортивные соревнования для людей с нарушением слуха, проводятся под эгидой Международного комитета спорта глухих. В Сурдлимпиадах могут принимать участие спортсмены с потерей слуха не менее 55 децибел на лучше слышащее ухо. Во время соревнований участникам запрещено использовать слуховые аппараты и специальные имплантаты.