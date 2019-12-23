Филатов надеется, что один из трех россиян сможет выиграть турнир претендентов по шахматам

Ранее стали известны все восемь участников турнира претендентов 2020 года, в их числе трое российских шахматистов - Ян Непомнящий, Александр Грищук и Кирилл Алексеенко. Победитель турнира сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов надеется на победу в турнире претендентов одного из трех россиян, которые примут в нем участие. Об этом он рассказал ТАСС.

"У России уже точно три участника в турнире претендентов - это успех и дает надежду. Все трое достойны быть там, мы будем переживать за каждого из них. Надеемся, один из них выйдет на матч с Карлсеном", - сказал Филатов.

"У Непомнящего самый большой успех в карьере. У него оставался единственный шанс отобраться [на турнир претендентов] через Гран-при в Иерусалиме, и он им воспользовался, обыграв прямого конкурента в решающий момент", - добавил Филатов.

В воскресенье Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Вэй И во второй партии финала Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме. В первой партии, которая прошла в субботу, россиянин одержал победу черными фигурами.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.