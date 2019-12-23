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Шахматные турниры

Филатов надеется, что один из трех россиян сможет выиграть турнир претендентов по шахматам

Ранее стали известны все восемь участников турнира 2020 года
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов надеется на победу в турнире претендентов одного из трех россиян, которые примут в нем участие. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее стали известны все восемь участников турнира претендентов 2020 года, в их числе трое российских шахматистов - Ян Непомнящий, Александр Грищук и Кирилл Алексеенко. Победитель турнира сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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"У России уже точно три участника в турнире претендентов - это успех и дает надежду. Все трое достойны быть там, мы будем переживать за каждого из них. Надеемся, один из них выйдет на матч с Карлсеном", - сказал Филатов.

"У Непомнящего самый большой успех в карьере. У него оставался единственный шанс отобраться [на турнир претендентов] через Гран-при в Иерусалиме, и он им воспользовался, обыграв прямого конкурента в решающий момент", - добавил Филатов.

В воскресенье Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Вэй И во второй партии финала Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме. В первой партии, которая прошла в субботу, россиянин одержал победу черными фигурами.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.

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Шахматные турниры
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