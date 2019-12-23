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Зимние олимпийские виды спорта

Федерация санного спорта России поможет в подготовке к реконструкции трассы в Приангарье

При наличии проекта реконструировать трассу можно будет за год

ИРКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Федерация санного спорта России направит в город Братск Иркутской области специалистов для оценки масштаба реконструкции, которая необходима местной санной трассе международного класса. Также они помогут сделать техзадание на разработку проектно-сметной документации, сообщил в понедельник ТАСС заместитель министра спорта региона Павел Богатырев.

"Братская санная трасса была одной из лучших в мире, два года назад мы там провели капитальный ремонт, отремонтировали желоб, но в настоящий момент требуется реконструкция. Министр спорта Иркутской области Илья Резник встречался с президентом Федерации санного спорта России Наталией Гарт и попросил содействия, чтобы к нам направили специалистов. Они в начале следующего года приедут, чтобы оценить состояние, помочь сделать техзадание на разработку проекта реконструкции", - сказал Богатырев.

По его словам, при наличии проекта реконструировать трассу можно будет за год. Сколько средств понадобится на обновление объекта, покажут обследование и экспертиза проекта, власти планируют при реконструкции учесть современные мировые требования к санным трассам.

Санная трасса в Братске была построена в 1970-х годах для подготовки сборной СССР по санному спорту к зимним Олимпийским играм в Саппоро и проведения международных и всесоюзных соревнований. Несмотря на то, что трассе необходима реконструкция, она продолжает функционировать. На ней занимаются воспитанники братской специализированной школы санного спорта, регулярно проводятся всероссийские соревнования.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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