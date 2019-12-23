"Ак Барс" рассматривает варианты проведения матча КХЛ с "Салаватом" на футбольном стадионе

ДАВОС /Швейцария/, 23 декабря. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" рассматривает возможность организации матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с уфимским "Салаватом Юлаевым" на футбольном стадионе. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор "Ак Барса" Мансур Усманов.

В нынешнем и прошлом сезонах матчи регулярного чемпионата между СКА и ЦСКА проходили на футбольном стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге.

"Рассматриваем вопросы сыграть на футбольном стадионе. Но задачи обязательно провести на футбольном стадионе не стоит, важно провести матч интересно. Мы хотим, чтобы это было удобно для болельщиков. Мы рассматриваем разные варианты, в том числе и "Казань-Арену", - отметил Усманов.

В понедельник "Ак Барс" и "Салават Юлаев" сыграют матч регулярного чемпионата КХЛ в швейцарском Давосе. "Мы рады представлять КХЛ, это большое доверие постараемся его оправдать. Арена нам понравилась, думаю, что зрителей будет много, здесь хоккей любят, я ее думаю, что наши команды не знают. Из Казани приедет примерно 80-100 болельщиков, нам такой опыт поможет, посмотрим, как все организовано здесь, как болеют", - сказал Усманов.

Встреча между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым" начнется в 21:30 мск.