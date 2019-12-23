{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Сорокин, Рылов и Найт признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Лучшим новичком недели был признан Аким Тришин

ТАСС, 23 декабря. Канадец Корбэн Найт из "Барыса" признан лучшим нападающим 14-й игровой недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

29-летний игрок казахстанской команды набрал 6 очков (3 шайбы + 3 голевые передачи) в трех матчах, что стало лучшим результатом недели. При этом его показатель полезности составил +3.

Лучшим защитником был признан 34-летний Яков Рылов из "Спартака". Вместе с московской командой он одержал три победы в трех матчах, набрав 5 (1+4) очков.

Лучшим вратарем недели стал Илья Сорокин из ЦСКА. В составе армейцев 24-летний российский голкипер одержал две гостевые победы, сыграв в одной из игр "на ноль" (пятый раз в сезоне). За два матча он пропустил одну шайбу. Сорокин отразил 97,56% бросков при коэффициенте надежности 0,50 - оба показателя стали лучшими на прошедшей неделе.

Лучшим новичком недели был признан Аким Тришин ("Спартак"). 20-летний защитник на прошедшей неделе забросил первую шайбу в карьере в КХЛ. Его показатель полезности за неделю составил +1. Защитник "Спартака" в среднем проводил на льду 10 минут 25 секунд, на его счету два силовых приема.

Реклама на ТАСС
Автогонки
Российский гонщик Смоляр проведет сезон 2020 года в "Формуле-3"
В завершившемся сезоне он стал бронзовым призером Еврокубка "Формулы Рено"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС