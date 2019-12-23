Сорокин, Рылов и Найт признаны лучшими игроками недели в КХЛ

ТАСС, 23 декабря. Канадец Корбэн Найт из "Барыса" признан лучшим нападающим 14-й игровой недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

29-летний игрок казахстанской команды набрал 6 очков (3 шайбы + 3 голевые передачи) в трех матчах, что стало лучшим результатом недели. При этом его показатель полезности составил +3.

Лучшим защитником был признан 34-летний Яков Рылов из "Спартака". Вместе с московской командой он одержал три победы в трех матчах, набрав 5 (1+4) очков.

Лучшим вратарем недели стал Илья Сорокин из ЦСКА. В составе армейцев 24-летний российский голкипер одержал две гостевые победы, сыграв в одной из игр "на ноль" (пятый раз в сезоне). За два матча он пропустил одну шайбу. Сорокин отразил 97,56% бросков при коэффициенте надежности 0,50 - оба показателя стали лучшими на прошедшей неделе.

Лучшим новичком недели был признан Аким Тришин ("Спартак"). 20-летний защитник на прошедшей неделе забросил первую шайбу в карьере в КХЛ. Его показатель полезности за неделю составил +1. Защитник "Спартака" в среднем проводил на льду 10 минут 25 секунд, на его счету два силовых приема.